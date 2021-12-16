Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısı Türkmenistan Uyruklu 44 yaşındaki G.B., 82 yaşındaki Münevver Çetin'i ihtiyacını gidermesi için tuvalete götürdü.

TUVALETTE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

G.B., evdeki normal işlerine döndüğü esnada gelen ses üzerine tekrar tuvalete yöneldi. Kapıyı açan bakıcı G.B., yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken yaşlı kadının cenazesi savcı incelemesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

DÜŞME NETİCESİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre düşme neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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