Son dakika haberi... Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı

Son dakika güncel haberi... Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajıADANA'da hayata tutunmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ'a (3), geçen günlerde başarılı kök hücre nakli geçiren ve sağlığına kavuşmak için gün sayan Kuzey Deniz Şengezer'den (3), "Kök...

Son dakika haberi... Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı
07.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:30

Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı

ADANA'da hayata tutunmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ'a (3), geçen günlerde başarılı kök hücre nakli geçiren ve sağlığına kavuşmak için gün sayan Kuzey Deniz Şengezer'den (3), "Kök hücre bağışında bulunun ve Yaman kardeşimin kahramanı olun, Yaman kardeşim sen de hep güçlü ol" mesajı geldi. Anne Melike Yağ ise "Çocuklarımızın birer kahramana ihtiyacı var. Lütfen kök hücre bağışçısı olun" diye vatandaşlara çağrıda bulundu.

Melike ve Serkan Yağ çiftinin 2017 yılında ikiz çocukları Yaman ve Pera dünyaya geldi. 2019 yılının Mayıs ayında ise Yağ çifti, Yaman'ın emeklerken çenesinin morarması üzerine hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı testler sonucunda küçük Yaman'ın kan değerlerinin düşük olduğu görüldü ve daha sonra Yaman'a lösemi teşhisi konuldu. Hemen ardından küçük çocuğun tedavisi başladı. Minik Yaman, 7 ay sonra sağlığına kavuştu. Aile, bu süreçte Yaman'ı sıklıkla kontrole götürdü. İyileştikten 5 ay sonraki yapılan kontrolde ise doktorlar Yaman'ın hastalığının nüksettiğini öğrendi. Yağ ailesi, bu sonuçla hayal kırıklığına uğrasa da hastalıkla mücadeleye devam etti. Doktorların bu aşamada Yaman'ın iyileşmesi için kesinlikle ilik nakline ihtiyacı olduğunu bildirmesinin ardından Yağ ailesi, Yaman'a uygun donör bulabilmek adına araştırmalar yapmaya başladı. Fakat aile içi ve Türkiye geneli taramalarda Yaman Yağ'a uyan kök hücre bulunamadı. Anne Melek Yağ, kök hücre naklinin bu aşamada çok önemli olduğunu ve lösemi hastası çocuklarının birer bağışçı kahramana ihtiyacı olduklarını belirtti.

'BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELMEZ' DİYE DÜŞÜNMEYİN'

Türkiye'de kök hücre bağışçı sayısının çok az olduğunu ve bu yüzden lösemi hastası çocukların donör bulmasının bir hayli zor olduğunu kaydeden anne Melike Yağ, herkesi kök hücre bağışçısı olması konusunda Kızılay şubelerine davet ettiğini belirtti. Kimsenin 'Benim çocuğumun başına gelmez' diye düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Yağ, "Biz bu konuda artık farkındalık yaratmak zorundayız. Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu aşmasına rağmen sadece 700 bin donörümüz var. Çok daha fazla sayıda olmamız gerekir. Çocuklarımızın yaşaması için her birinin ayrı ayrı kahramanlara ihtiyacı var. Lütfen en yakın Kızılay şubesine gidip 3 tüp kan bağışında bulunun" diye konuştu.

'EVLAT BAŞKA BİR ŞEY'

Oğlu Yaman Yağ'a lösemi teşhisi konulamadan önce hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını fakat hastalık başlarına geldikten sonra bu konunun ne kadar hayati önem taşıdığını gördüklerini söyleyen Melike Yağ, kendisinin de bu olaydan önce kök hücre bağışçısı olduğunu ve şimdi de kendi evladının buna ihtiyacı olduğunu kaydetti. Yaman'ın da Kuzey Deniz gibi hayata yeniden bağlanmak istediğini ve onun umudunun kök hücre bağışı yapacak olan herhangi bir insan olabileceğini vurgulayan anne Yağ, "Evlat başka bir şey. Kök hücre, çocuklarımız için hayat demek. Birçok çocuğumuz yeniden sağlığına kavuşmak için bekliyor. Lütfen duyarlı olalım. Onların yaşamak için başka şansları yok" dedi.

KUZEY DENİZ'DEN DESTEK GELDİ

Yaman Yağ'a bir destek de uzun süre lösemiyle mücadele eden ve geçtiğimiz Mayıs ayında Yunanistanlı bir gençten kök hücre nakli gerçekleşen Kuzey Deniz Şengezer'den (3) geldi. Operasyon sonrası sağlığına kavuşmak için gün sayan ve bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi beklenen küçük Kuzey, "Kök hücre bağışında bulunun ve Yaman kardeşimin kahramanı olun, Yaman kardeşim sen de hep güçlü ol" diyerek Yaman Yağ'a videolu bir mesaj gönderdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti Haber
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü Haber
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Haber
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Alişan Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Mehmet Özdilek Henry Onyekuru
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:34:43. #1.14#
title