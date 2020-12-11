Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet-Çavdarhisar karayolunun Yarış Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma K, yaralandı.

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz (60), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Fatma K'nin tedavisine Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı