Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi

Kütahya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat ve ağabeyi İlhami Bilen'e hafif ticari araç çarptı. Kazada Rıfat Bilen hayatını kaybederken, İlhami Bilen ise ağır yaralandı.

02.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:59

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri feci şekilde can verirken, diğeri de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanli istikametine gitmekte olan O.Ç., yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı otomobil, benzin istasyonunun marketinden alış veriş yapıp yolun karşısındaki Geven Mahallesi'ndeki evlerine dönmekte olan İlhan ve Rıfat Bilen isimli kardeşlere çarptı. Kazada, 16 yaşındaki Rıfat Bilen, olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kardeşi İlhan Bilen de yaralandı.

Feci kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi
Rıfat Bilen

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı İlhan Bilen, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü O.Ç., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Metin Özülkü Yıldız Tilbe Müslüm Gürses
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Antalya
Şu an buradasınız: Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 00:14:18. #1.15#
title