Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi Kütahya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat ve ağabeyi İlhami Bilen'e hafif ticari araç çarptı. Kazada Rıfat Bilen hayatını kaybederken, İlhami Bilen ise ağır yaralandı.

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri feci şekilde can verirken, diğeri de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 15. kilometrede meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanli istikametine gitmekte olan O.Ç., yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı otomobil, benzin istasyonunun marketinden alış veriş yapıp yolun karşısındaki Geven Mahallesi'ndeki evlerine dönmekte olan İlhan ve Rıfat Bilen isimli kardeşlere çarptı. Kazada, 16 yaşındaki Rıfat Bilen, olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kardeşi İlhan Bilen de yaralandı.

Rıfat Bilen

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı İlhan Bilen, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü O.Ç., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA