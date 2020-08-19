Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı Açıklaması Gelen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının birinci yılında andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının birinci yılında andı. Bakan Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli dostum, bilim ve gönül insanı, merhum Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. Kaynak: AA