KÜÇÜK KIZIN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
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KÜÇÜK KIZIN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

KÜÇÜK KIZIN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de küçük bir kız çocuğunun TIR'ın önüne aniden fırlaması ve aracın sert fren yaparak durması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

NİĞDE'de küçük bir kız çocuğunun TIR'ın önüne aniden fırlaması ve aracın sert fren yaparak durması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kentteki E-90 kara yolunda ailesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu aniden yola fırladı. Bu sırada çocuğa çarpmak üzere olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir TIR aniden fren yaparak durabildi. TIR üzerindeki buğdaylar yola dökülürken, son anda atlatılan kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KÜÇÜK KIZIN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN KURTULDUĞU AN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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