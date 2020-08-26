Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam gözaltına alınan kişi sayısı 6'ya yükseldi.

26.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:48

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangınla ilgili 3 şüphelinin daha jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan İlçesi'ne bağlı Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta, 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı.

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

900'ÜN ÜZERİNDE HANE BOŞALTILMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerindeki hane tahliye edilerek, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti.

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Dün kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da hayatını kaybetti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yangınla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, dün gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili toplam gözaltı sayısı böylece 6'ya yükseldi.

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı
Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Güncel
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Dünya
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Barcelona Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 18:48:51. #1.14#
title