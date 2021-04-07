Son dakika haberi: Kozan'da Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinden polislere halk oyunu sürprizi
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Son dakika haberi: Kozan'da Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinden polislere halk oyunu sürprizi

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kozan'da Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinden polislere halk oyunu sürprizi

Son dakika haber: Kozan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla polisler için Halk Eğitim Merkezi öğrencilerince sürpriz yapıldı.

Kozan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla polisler için Halk Eğitim Merkezi öğrencilerince sürpriz yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi, etkinliğe davetli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve polislere farklı yörelere ait halk oyunları sergiledi.

Yapılan sürpriz karşısında şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirten Büyükatak, "Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Bizleri böyle anlamlı bir günde yalnız bırakmayarak bu gösteriyi gerçekleştiren başta Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İsmail Bünyamin Akbulut'a, halk oyunları öğretmenimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut da yaptıklaı sürprizin kendilerini de çok mutlu ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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