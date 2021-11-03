Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Genel

Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı Kırsalda aç kalan 3 ayı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu Köyüne indi.

ERZİNCAN (İHA) - Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

ERZİNCAN - Kırsalda aç kalan 3 ayı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu Köyüne indi. Gece saatlerinde köyün sokaklarında dolaşan ayılar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde köyün boş sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince fark edildi. Kamera görüntülerinde 3 ayının yan yana köyün üst başından alt tarafına doğru rahat bir şekilde ilerleyerek yiyecek aradıkları görüldü.

Havanın aydınlanmasıyla 3 ayının köyden çıkarak ormanlık alana gittikleri kaydedildi.

Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Köyün sokaklarında dolaşan 3 ayı güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
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