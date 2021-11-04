Son dakika haberi | Kovid-19'a yakalanan hamile, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kovid-19'a yakalanan hamile, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kovid-19'a yakalanan hamile, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre BURDUR'da Kovid-19'a yakalanan 22 haftalık hamile Selda Oğuz (33), ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

BURDUR MERKEZ, BURDUR (DHA) - BURDUR'da Kovid-19'a yakalanan 22 haftalık hamile Selda Oğuz (33), ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Burdur Merkez Yaylabeli Köyünde oturan 22 haftalık hamile Selda Oğuz, sempton gösterince yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine Burdur Devlet Hastanesi'nde devam edilen Oğuz'un, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Oğuz'u almak için Antalya'dan gelen ambulans helikopter, Burdur 58'inci Komando Alayı'ndaki piste indi. Ambulans helikopter sezaryen doğum yapma riski bulunan Selda Oğuz'u, Antalya'ya götürdü.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi

Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title