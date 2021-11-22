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Koronavirüs hakkında Çin'e dava açan Türk avukat hayatını kaybetti

AA - Haberler | 3. Sayfa
Koronavirüs hakkında Çin'e dava açan Türk avukat hayatını kaybetti

Kovid-19 hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nü doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin'e dava açan Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkurt, yaklaşık bir haftadır süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam Beşkonak Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

ÇİN'E KARŞI TAZMİNAY DAVASI AÇMIŞTI

Öte yandan Akkurt, geçen yıl koronavirüsü yaymakla suçladığı Çin'e karşı tazminat davası açmıştı. Dilekçesinde salgının ortaya çıktığı anda Çin'in dünyayı doğru bilgilendirmediğini ve gerekli verileri DSÖ ile paylaşmadığını öne süren Akkurt, Çin'in hastalığın yayılması konusunda ihmallerinin olduğunu savunmuştu.

Koronavirüs hakkında Çin'e dava açan Türk avukat hayatını kaybetti

Koronavirüs hakkında Çin'e dava açan Türk avukat hayatını kaybetti

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AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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