Son dakika haberi! Korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü şoke etti
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Son dakika haberi! Korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü şoke etti

Son dakika habere göre Korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü şoke etti Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan görüntülendi Korona virüs vakalarının bugünkü istatistigi açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri adeta şoke etti.

12.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:59

Korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü şoke etti

Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs vakalarının bugünkü istatistigi açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri adeta şoke etti. Korona virüse aldırmadan Caddebostan dahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı alınan önlemler nornalleşme adımları kapsamında gevşetilirken, uzmanlar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Bugünkü korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüler ise şoke etti. Kimi vatandaş maske takmazken kimisi ise sosyal mesafeye dikkat etmedi. Yop kenarında ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu olduğu gözlendi.

Korona virüse rağmen Caddebostan sahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Sahilde oturan bir vatandaş, "Mümkün olduğunca aile için olduğunuz için dikkat ediyoruz. Evlerde çok bunaldık" dedi.

Son dakika haberi! Korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü şoke etti

Kaynak: İHA

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