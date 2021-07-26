Tarlada köpeğe cinsel istismar! Durumu fark eden kişi o anları kayda aldı
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Tarlada köpeğe cinsel istismar! Durumu fark eden kişi o anları kayda aldı

Tarlada köpeğe cinsel istismar! Durumu fark eden kişi o anları kayda aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da bir köyde tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D., şikayet üzerine gözaltına alındı.

Köyde yaşayan M.D., dün tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak şikayette bulundu. Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.

PARA CEZASI VERİLDİ

Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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