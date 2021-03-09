Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

09.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:39

Son dakika gündem haberine göre Konya'da dengesini kaybederek düşen bisikletlinin seyir halindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da dengesini kaybederek düşen bisikletlinin seyir halindeki kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Salih Polat (43), park halindeki bir aracın aynasına çarpıp yere düştü. Polat bu sırada aynı istikamette giden Halil E'nin (42) idaresindeki 42 EEZ 75 plakalı kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Polat'ın cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada, kaza yerinde durmadığı ileri sürülen kamyon şoförünün, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü tarafından bir süre selektörle uyarıldığı, bunun üzerine durduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan Halil E'nin ifadesinde, bisiklet sürücüsünün ezildiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bisikletinden düşen sürücü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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