Bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı adliyede

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Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan 14 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen şüpheliler Bekir K, Hakan K, Ümit K, Ertuğrul E, Coşkun B, Ziya K, Veli Ş, Nizamettin Ö. ve Emrullah A. ile diğer gruptan Mustafa Y, Uğur H, Hakkı Y, Faruk G. ve Abdurrahman Y. sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada özel hareket polisleri de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, daha sonra iki ayrı araca bindirilip, adliyeye sevk edildi.

Kavganın, iki grup arasındaki alacak meselesi nedeniyle çıktığı, şüphelilerin daha önceden de silahlı kavgaya karıştıkları öğrenildi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde 5 Şubat'ta, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatmış, kavgaya karıştığı iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler