Son dakika haberi | Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Konya'da, birini ehliyetsiz sürücünün kullandığı 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'da, birini ehliyetsiz sürücünün kullandığı 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde A.Ö. (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, B.E. (45) yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan Eda Naz Güngör (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Irmak Altıntaş (16) ve diğer aracın sürücüsü B.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Irmak Altıntaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadan araç kullanan A.Ö. ile aynı araçtaki arkadaşı O.B. (17) polis merkezine götürüldü.

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Irmak Altıntaş'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Meram ilçesi Durunday Mahallesi'ndeki Anasultan Mezarlığı'na getirilen Altıntaş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Altıntaş'ın arkadaşları, sevenleri ve yakınları gözyaşı döktü.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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