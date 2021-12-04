Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur (29), temizlik yaptığı kömür bandına sıkışarak hayatını kaybetti.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur (29), temizlik yaptığı kömür bandına sıkışarak hayatını kaybetti.
Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur, kömür bandında temizlik yaptı. Bu sırada banda sıkışan Samur olay yerinde hayatını kaybetti. Samur'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.