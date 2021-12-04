Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur (29), temizlik yaptığı kömür bandına sıkışarak hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur (29), temizlik yaptığı kömür bandına sıkışarak hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur, kömür bandında temizlik yaptı. Bu sırada banda sıkışan Samur olay yerinde hayatını kaybetti. Samur'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Son dakika haberi: Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Eren Kış-6 operasyonlarında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 operasyonlarında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

 Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title