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Son dakika haberi! Komşusunu evinin balkonunda öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Komşusunu evinin balkonunda öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde komşusunu evinin balkonunda silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde komşusunu evinin balkonunda silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde 26 Eylül Pazar günü meydana gelen cinayetin faili, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptıkları sıkı araştırma sonucu yakalandı. Ali Ayran'ın (49) evinin balkonunda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmada, cinayetin komşu Mehmet Şirin B. (47) tarafından işlendiği ortaya çıktı. Mehmet Şirin B.'nin İstanbul'da olduğunu belirleyen jandarma dedektifleri, firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi! Komşusunu evinin balkonunda öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Komşusunu evinin balkonunda öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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