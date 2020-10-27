3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi
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3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi

27.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:43

Antalya'da 3 çocuk babası Mehmet K. annesiyle yaşadığı evde, kolunda enjektörle ölü bulundu.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6207 Sokak'taki bir gecekonduda yaşayan Mehmet K. öğle saatlerinde annesi Sevgi K. tarafından hareketsiz bulundu. Sevgi K'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OĞLUNU GÖRMEK İSTEDİ

Acı haberi alan Sevgi K., gözyaşları içinde eve girip oğlunu görmek istedi. Ancak olay yeri ekiplerinin çalışma yapması üzerine izin verilmedi. İncelemede, Mehmet K.'nin kolunda enjektör bağlı olduğu görüldü.Eşinden ayrı 3 çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Mehmet K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu! Annesi sinir krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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