Son dakika haberi... Kolombiya'nın pandemi sürecindeki tarımsal faaliyet mücadelesi - VIANI
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel çapta tarımsal faaliyetlerde aksamalar yaşanırken, Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletindeki Viani kentinde çiftçiler süt, kahve ve panela (şeker kamışı) üretimlerine devam ederek, salgının tarımdaki olumsuz etkilerine direnmeye çalışıyor.
20.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel çapta tarımsal faaliyetlerde aksamalar yaşanırken, Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletindeki Viani kentinde çiftçiler süt, kahve ve panela (şeker kamışı) üretimlerine devam ederek, salgının tarımdaki olumsuz etkilerine direnmeye çalışıyor.
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Kaynak: AA