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Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde kocası tarafından boğularak öldürülen anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert, Osmaniye'de toprağa verildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kocası tarafından boğularak öldürülen anne Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert, Osmaniye'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde yaşayan Aynur Mert'in evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla eve girdi. İçeriye girdiklerinde acı tabloyla karşılaşan ekipler anne Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna Mert (16) ve Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından gece saatlerinde anne ve çocuklarının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert'in cenazeleri aileye teslim edildi. Karayoluyla Osmaniye'ye getirilen cenazeler için asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aynur Mert ile çocukları Aleyna Mert ve Ahmet Ali Mert gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, Osmaniye'de gözaltına alınan katil zanlısı Turgay Mert'in İskenderun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - OSMANİYE

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

Son dakika haber | Kocası tarafından boğularak öldürülen anne ve çocukları toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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