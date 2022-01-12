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Gemideki kazazede kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli'de Kefken Adası önlerinde seyreden gemide bulunan kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kefken Adası önlerinde seyreden gemide bulunan kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kefken Ada önlerinde seyrederken tıbbi tahliye talebinde bulunan ARKLOW MOOR isimli gemideki kazazede, KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca alınarak Kovanağzı Limanı'nda sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki kazazede kurtarıldı

Gemideki kazazede kurtarıldı

Gemideki kazazede kurtarıldı

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