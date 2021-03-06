Son dakika haberi! Kocaeli'de akaryakıt istasyonu personelinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, burada çalışan Ebubekir Y. (26) ile tartışmaya başladı.

Daha sonra iki kişiden biri, Yazıcı'yı darbederek olay yerinden kaçtı.

Burnunda kırıklar oluşan Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen iki kişiden birinin tartışma sonrası Yazıcı'yı darbetmesi yer alıyor.

"Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Akaryakıt istasyonu sahibi Şahin Çavuşoğlu, personelini darbeden ve ona yardım eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İstasyona gelen bu kişilerin daha önce de markette para vermeden alışveriş yapmak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Gece vardiyasında çalışan personelimiz bunların isteklerine izin vermediği için darbediliyor. Daha sonra kaçıp gidiyorlar. Personelimizin burnu kırıldı. Darbeden şahıs polis ekiplerince yakalandı, mahkemeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı. Bu şahısların yarın öbür gün gelmeyeceği ne malum. Bunun tedirginliğini yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız