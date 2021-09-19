Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ilk olarak İskenderun limanına geçti, burada Limakport yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı ve sonrasında liman sahasını gezerek Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy'dan bilgiler aldı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğini ziyaret ederek gazilerin gününü kutladı. Kıbrıs gazilerini gördüğü için duygulandığını dile getiren Saner, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yollarına devam edeceklerini dile getirerek şöyle konuştu: "'Mavi Vatan' dediğimiz ve şu anda dünyanın gözünün çevrilmiş olduğu Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı, Türk ulusunun hak ve çıkarları olarak kabul edip devam ettiğimizi de bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Saner, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve ziyaret defterini imzaladı. Saner, İskenderun sahilinde bulunan Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin isimlerinin bulunduğu anıtı da ziyaret etti. - HATAY

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması

Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması

 Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş, 3 polisi yaraladı

Hatay'da hareketli gece! Uygulama noktasında durmayan araçtan açılan ateş, 3 polisi yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Bergen Gülşen
Spor Mesut Özil Domagoj Vida Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vahap Seçer Mansur Yavaş Ali Uğur
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Hatay'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:51:10. #1.11#