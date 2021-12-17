Kız arkadaşa laf atma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (2)

CENAZESİ ALINDI

Serik ilçesinde kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Yılmaz, defnedilmek üzere Serik'e götürüldü. Cenazeyi almaya gelen yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü.Semih ERSÖZLER/ANTALYA,