Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ersin K. idaresindeki 42 HL 300 plakalı tır ile Fevzi Yıldız yönetimindeki 39 AAJ 746 plakalı otomobil, Demircihalil köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Yıldız'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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