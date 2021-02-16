Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza

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Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

ARAÇLAR KALDIRILDIKTAN SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı