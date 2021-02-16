Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza
Kırıkkale'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülerin işini zorlaştırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu, 4 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
ARAÇLAR KALDIRILDIKTAN SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI
Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı