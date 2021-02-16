Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza
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Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza

16.02.2021 02:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:20

Kırıkkale'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülerin işini zorlaştırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu, 4 saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza

ARAÇLAR KALDIRILDIKTAN SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza
Kar ve tipi etkisini artırdı, 15 araç birbirine girdi! Kırıkkale'de zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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