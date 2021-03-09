Son dakika haberi... Kırıkkale'de taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
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Son dakika haberi... Kırıkkale'de taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

09.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:10
Son dakika haberi... Kırıkkale'de taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Son dakika haberi: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya (35), makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bugün izne ayrılacağı öğrenilen operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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