Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

01.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:41
Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Kınık ilçesinde, Fatma Çiçek (88) evde yemek yaptığı ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kınık ilçesinde, Fatma Çiçek (88) evde yemek yaptığı ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocaömer Mahallesi Geven Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ağıldan eve dönen Hasan Çiçek (88) duman kokusunu fark etti. İçereye girdiğinde eşi Fatma Çiçek'i yerde haraketsiz gören Hasan Çiçek komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Fatma Çiçek'in vücunda yanıklar olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken iddaya göre, Fatma Çiçek'in yemek yaptığı sırada ocaktaki ateşin elbisesini tutuşturması ardından çıkan yangında alevlerin arasında kaldığı ileri sürüldü. Savcının incelemesinin ardından Fatma Çiçek'in cesedi  kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

 

 


Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Kınık'ta yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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