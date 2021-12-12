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Son dakika haberi! Kestiği 3 tonluk iş makinesi üzerine düşen hurdacı hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kestiği 3 tonluk iş makinesi üzerine düşen hurdacı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği tonlarca ağırlıktaki parçanın altında kalarak hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği tonlarca ağırlıktaki parçanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde hurda dükkanı bulunan 38 yaşındaki Ali Rıza Sandıklı, yeni aldığı iş makinesini hurdaya dönüştürmek için Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine götürerek parçalara ayırmaya başladı. İş makinesinin deve boynu olarak tabir edilen kısmını kaynak ile kesmeye başlayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın üzerine düşmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 3 tonluk parçanın altından bilinci kapalı olarak çıkarılan Sandıklı, yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hurdacının cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Kestiği 3 tonluk iş makinesi üzerine düşen hurdacı hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kestiği 3 tonluk iş makinesi üzerine düşen hurdacı hayatını kaybetti

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