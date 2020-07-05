Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti Kocaeli'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 79 yaşındaki Kemal Cicim, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Cicim (79), kendisini yol kenarındaki bir ağaca asarak intihar etti. KENDİSİNİ AĞACA ASIP İNTİHAR ETTİ Olay, Gölcük Düzağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Cicim, kendisini yol kenarındaki ağaca astı. Cicim'in ağaçta asılı olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kemal Cicim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede olay yeri incelemesi yaptı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ekiplerin çalışmalarının tamamlamasının ardından Kemal Cicim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA