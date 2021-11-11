Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı bilinmezken, korkunç manzarayı görenler, duruma tepki gösterdi.

Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Ardından korkunç manzara ile karşılaşarak, yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü gördü. Hayvan ölülerinin nereden getirilip, kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM"