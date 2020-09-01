Son dakika haberi: KAYNAR SU SİLAH SAYILMIŞTI, YANAN KIZIN ANNESİ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ Son dakika haberine göre KAYNAR SU SİLAH SAYILMIŞTI, YANAN KIZIN ANNESİ MÜEBBET HAPİS İSTEDİElif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)- Ümraniye'de ocak ayında, 15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı.

KAYNAR SU SİLAH SAYILMIŞTI, YANAN KIZIN ANNESİ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)- Ümraniye'de ocak ayında, 15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah sayıldığı iddianemade şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mağdur kızın öz annesi Kesra Yılmaz talep edilen cezaya karşı çıkarak, "Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" dedi.

Ümraniye'de Ocak ayında 15 yaşındaki I.T. yarıyıl tatilini geçirmek üzere babası ve üvey annesinin yanına gitti. İddialara göre üvey annesi Yasemin T. bulaşıkları makinaya dizme bahanesiyle mutfağa çağırdığı I.T.'nin başından aşağı kaynar su döktü. Başı ve sırtı yanan kız hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma tamamlanarak Yasemin T. hakkında iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah olarak kabul edildiği iddianamede Yasemin T.'nin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"BULAŞIK DİZME BAHANESİ İLE MUTFAĞA ÇAĞIRMIŞ"

Ocak ayında yaşanan olayı hatırlatan I.T.'nin öz annesi Kesra Yılmaz, "Kızım karnesini aldıktan sonra babasına gitmek istedi. İlk gittiği gün özel bölgesine tekme atmış. Başıma bir şey gelirse diye teyzesine konum göndermiş. Teyzesi de babasıyla konuşarak dönmesini istemiş. Babası, bir gün daha kalmasını istemiş. Sonraki akşam da yemek yedikten sonra çay suyu koymuşlar. Daha sonra üvey annesi tabakları bulaşık makinasına dizmesini istiyor. Makinayı açarken kaynar suyu başından aşağı döküyor. Kızım o sırada bayılıyor. Kadın kaçıp içeri gidiyor. Su yüzüne de gelmiş. Yüzüne yoğurt sürmüşler. Kızıma yanlışlıkla döktüğünü söylüyor, yanlışlıkla dökse önüne gelir. Başından aşağı sırtı yanmış durumda. Yurtdışından özel yelek getirttik. Onu bile zor giyiyor nefes alamıyor" dedi.

"KIZIM ÖMÜR BOYU İZLE YAŞAYACAK"

Talep edilen hapis istemine karşı çıkan Yılmaz, "Ben her gün ağlıyorum. İçim parçalanıyor. Kızım ömür boyu izle yaşayacak. Kızım sürekli aynaya bakıyor. Saçları da yandı peruk takıyor. Kızımın hayatı mahvoldu. Sürekli ağlıyor. Geceleri korkuyla kalkıyor. 'Beni yakıyorlar. O kadın beni öldürecek' diye bağırıyor. Kadına 4,5 yıl hapis isteminde bulundular. Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Nasıl bu hale getirebilir. Kendi evlatları da var. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" diye konuştu.

"İKİ DEFA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI"

Kızının psikolojisinin bozulduğunu ve iki defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen anne Yılmaz, "Kızımın psikolojisi bozuk. Psikoloğa götürüyorum tedavi oluyor. İki defa intihar etmeye çalıştı. Evdeki ilaçları içmiş hastaneye zor yetiştirdik. Tek başına bırakamıyorum, sürekli takipteyim" dedi.

Kaynak: DHA