Son dakika haberi | Kaymakam Akça, sokak hayvanlarını besledi

Son dakika gelişmesine göre Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Akça, Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle mama bıraktığı yerlerde hayvanları kendi elleriyle besledi.

Kaymakam Akça, salgın dönemindeki kısıtlamalar dolayısıyla sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için vatandaşlara bir kap su ve mama koymaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek