"İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan 2 kardeşin cesetleri bulundu - Haberler
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"İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan 2 kardeşin cesetleri bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Kestel ilçesinde ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" diyerek kayıplara karışan 2 erkek kardeşin cesetleri gölde bulundu. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte gölde giden dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.

Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan Karacan ve Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre dün akşam İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

SABAH CESETLERİ BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve afad ekipleri ile birlikte iki gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.

Kıyıya çıkarılan cesetler Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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