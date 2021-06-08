Son dakika haberi | Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi
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Son dakika haberi | Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi

Son dakika haberi | Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, kavga sırasında yere düşen kalp hastası Hasan Ayaz'ın (58) göğsüne vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen Burkay K. (21) hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, kavga sırasında yere düşen kalp hastası Hasan Ayaz'ın (58) göğsüne vurup ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 3 ay sonra tahliye edilen Burkay K. (21) hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 22 Eylül 2020'de belde merkezinde meydana geldi. Yolda karşılaşan Burkay K. ile Hasan Ayaz arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yere düşen Hasan Ayaz göğsüne aldığı darbeyle fenalaştı. Kalp hastası olan Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Burkay K. tutuklandı. Burkay K., avukatının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu 3 ay sonra tahliye edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. Burkay K. hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, ölümün nitelikli kasten yaralama eylemine bağlı efor ve stres sonucu mevcut kronik kalp damar hastalığının akut hale gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi.

Burkay K., ifadesinde yolda yürüdüğü sırada motosikletiyle gelen Hasan Ayaz'ın kendisine küfrederek motorunun arkasından bir şey almaya çalıştığını bunu bıçak sandığı için balıkçı tezgahından kasayı alarak fırlattığını ve aralarında boğuşma çıktığını söyledi. Burkay K., ölen Hasan Ayaz'ın kalp rahatsızlığı olduğunu da bilmediğini ifade etti. Tutuksuz yargılanan Burkay K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Son dakika haberi | Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi
Son dakika haberi | Kavga ettiği kalp hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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