Son dakika haberi... Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25
Son dakika haberi... Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Çetmi köyü son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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