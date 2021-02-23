Kartal Belediyesine grev kararı asıldı

Türkiye'yi yangın yerine çeviren talimatları veren terörist SİHA ile böyle havaya uçuruldu

Bu videolar da olmasa ne yediğimizi bilmeyeceğiz! Bu kez tonbalığı skandalı patlak verdi

Bu bina Türkiye'de! Gören bir daha bakıyor, vatandaşlar daire almak için sıraya girdi

Genel İş Sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Kartal Belediyesi önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Grev kararı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7,5 aydır Kartal Belediyesi ile toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, pandemi nedeniyle bu sürecin 3 ay uzatıldığını söyledi.

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini anlatarak, "Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." diye konuştu.

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını belirten Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." dedi.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz