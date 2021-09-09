Son dakika haberi... Kars'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü
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Son dakika haberi... Kars'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Son dakika haberi... Kars'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kars'ta süt taşıyan kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars'ta süt taşıyan kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Bekler köyünde A.A.O, süt toplayan Ş.K. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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