Son dakika haberi | Kars'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kars'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi | Kars'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca dairelerde oturan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım istedi.

Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla camları kırarak mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Buğra Kavuncu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Kars'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 18:20:46. #1.15#

title