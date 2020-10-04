Son dakika haberi... Karavancılar Afyonkarahisar'da kamp ateşi yaktı
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Son dakika haberi... Karavancılar Afyonkarahisar'da kamp ateşi yaktı

04.10.2020 01:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 01:19
Son dakika haberi... Karavancılar Afyonkarahisar'da kamp ateşi yaktı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da, alternatif turizm çeşitlerinden kamp ve karavancılığı geliştirmek için düzenlenen organizasyonda kamp ateşi yakıldı.

Afyonkarahisar'da, alternatif turizm çeşitlerinden kamp ve karavancılığı geliştirmek için düzenlenen organizasyonda kamp ateşi yakıldı.

Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği iş birliğinde, İhsaniye ilçesindeki Ayazini Kırsal Turizm Köyü'nde tanıtım turu programı başladı.

Frig Vadisi'ndeki Ayazini Kırsal Turizm Köyü'nde konaklayan karavancılar, info turun ilk gününde, tanışmak amacıyla yakılan kamp ateşi etrafında bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, burada yaptığı konuşmada, ülkede devam eden salgın dolayısıyla tanışmayı çok dar kapsamda tuttuklarını belirtti.

Kurallara uydukları için misafirlere teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, ülkemizin coğrafi ve güzellikler olarak çok büyük bir ili. Bu ilin bir çok değeri varken bir başka değer de 4 ilde bulunan Frig Vadisi'nin en büyük alanları Afyonkarahisar ilimizde. Bu yıl Frigya'nın içerisindeki Ayazini köyünde inşallah tarihsel süreç içerisinde altın yılı olacaktır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Afyonkarahisar'ın tanıtımı açısından çok önemli olan info turunun, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği ile beraber Vali Gökmen Çiçek'in himayelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karavanacıların, Frigya'nın önemli tarihi yerlerini görme fırsatı bulduğunu kaydeden Tanır, "Ümit ediyorum ki bunun tanıtıma önemli bir katkısı olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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