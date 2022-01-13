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Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı TUNCELİ Tunceli'nin Hozat ilçesinde kar nedeniyle çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu, jandarma ekipleri kurtardı.

Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

TUNCELİ Tunceli'nin Hozat ilçesinde kar nedeniyle çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu, jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesi Sarısaltık köyünde etkili olan kar nedeniyle kadın girişimci M.Ç.'nin çadırdan kümesi çöktü. M.Ç., AFAD ve jandarmadan yardım istedi. Yardıma koşan Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu kurtardı.

Ardından Hozat kaymakamlığı ve AFAD tarafından temin edilen çadırları kuran jandarma ekipleri, tavukları çadırlara nakletti.

Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

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İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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