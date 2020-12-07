Son dakika haberi... Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

07.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:06
Son dakika haberi... Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber... ORDU'nun Altınordu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli Emin Akkaya (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli Emin Akkaya (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu çevre yolunun bağlandığı Şehit Birol Yıldırım Bulvarı'ndan Giresun yönüne giden R.Ö. yönetimindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet süren Emin Akkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emin Akkaya, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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