Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü

Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Motor bölümü parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüsünün 1.38 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken, toplam 4 bin 37 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine giderken Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Taş'ın kullandığı 07 LHK 81 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Hasan A.'nın kullandığı 07 LNR 19 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil arka sağ köşesinden çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hasan A., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Alkollü sürücüye 4 bin 37 TL"

Otomobil sürücüsü Hasan A.'nın Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil içerisinde ise bira kutuları ve etrafa saçılan meyveler dikkatlerden kaçmadı. Sürücü belgesi olmayan otomobil sürücüsü Hasan A.'ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 339 TL, sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 4 bin 37 TL para cezası uygulanırken, otomobili trafikten men edilerek yediemin otoparkına kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Düğün davetiyesi dağıtmaya çıkan arkadaşlar kazada can verdi! Ölmeseydi 20 gün sonra evlenecekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kamyonete arkadan çarpan alkollü sürücü ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:52:31. #1.15#

title