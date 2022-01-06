Son dakika haberi... Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

BURSA'nın Gemlik ilçesinde alkollü sürücü Abdurrahman Usman'ın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce Cevdet Yılmaz ile eşi Nermin'e çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişiden Nermin Yıldız yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün 16.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Hisartepe Mahallesi, 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesi ile yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Usman ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.