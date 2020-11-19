Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

19.11.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:46
Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada, biri olay yerinde 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada, biri olay yerinde 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mut karayolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğuz yönetimindeki 33 DYU 09 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Seçkin Akkın yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Kemal Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nurten Uğuz, Mehmet Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Nurten Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Kamyonet, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ

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