Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
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Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde eletrikli bisikletle yola fırlayan E.K. (16) ile arkadaşı A.A.'ya (15), belediyeye ait olduğu öğrenilen kamyonet çarptı.

İZMİR'in Buca ilçesinde eletrikli bisikletle yola fırlayan E.K. (16) ile arkadaşı A.A.'ya (15), belediyeye ait olduğu öğrenilen kamyonet çarptı. Metrelerce sürüklenen ve başlarında kask olmadığı belirlenen çocuklar yaralanırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yiğitler Mahallesi 361 sokakta meydana geldi. Sürücü E.K. ile arkasında yolcu konumunda bulunan arkaşı A.A., elektrikli bisiklet ile sokak arasında seyir halindeyken, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıktı. Bu sırada, belediyeye ait olduğu belirtilen ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, E.K. ve A.A.'nın bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken başlarında kask bulunmayan E.K. ve A.A. ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan çocuklardan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Saniye saniye görütülenen kazada, E.K. ile arkadaşı A.A. elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde caddeye çıkıyor. Bu sırada caddede seyir halinde olan belediyeye ait kamyonet, elektrikli bisiklete çarpıyor.

Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı
Kamyonet, elektrikli bisikletteki çocuklara çarptı 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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