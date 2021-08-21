Son dakika haberi: Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 22 AAH 430 plakalı Nedim Akkoç idaresindeki otomobil 34 DG 3917 plakalı Özgür Kara'nın idaresindeki kamyon ile Lülebugaz ilçesi Evrensekiz kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Akkoç ile aynı otomobilde bulunan Gülten ve Bahadır Kılınç yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekiplerince yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

Polis ekiplerince bölgede yapılan kamera araştırmasında kaza anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Görüntüyü inceleyen ekipler Kamyon sürücüsü Özgür Kara'nın hız limiti ve kırmızı ışık ihlali ettiğini için ceza uygulandı.

Son dakika haberi: Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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