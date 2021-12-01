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Son dakika haberi! Kamu arazisinde evsel atık atarken jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kamu arazisinde evsel atık atarken jandarmaya yakalandı

Son dakika habere göre Eskişehir'de kamu arazisine evsel atıklarını bırakan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kamu arazisine evsel atıklarını bırakan bir kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri Seyitgazi'nin Kümbet Mahallesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler devriye esnasında S.G.'nin kamyonet ile getirdiği plastik, kumaş ve ahşap malzemeler bulunan evsel atıklarını Kümbet Mahallesi'nin girişinde bulunan kamu arazisine attığını gördü.

Suçüstü yakalanan S.G. hakkında, yasal atık depolama alanı dışında kamu arazisine evsel atık atması sebebiyle "Kirletme Yasağı" kapsamında tutanak düzenlendi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! Kamu arazisinde evsel atık atarken jandarmaya yakalandı

Son dakika haberi! Kamu arazisinde evsel atık atarken jandarmaya yakalandı

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