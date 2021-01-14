Son dakika haberi: Kaman'da mahalli sanatçılara maddi destek

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılara maddi destek sağlandı.

Belediye Başkanı Necati Çolak, gazetecilere, ilçede yaşayan ve pandemi döneminde düğünlerin iptal edilmesiyle zor günler geçiren mahalli sanatçılara destek sağladıklarını belirtti.

İlçede yaşadığı tespit edilen 64 aileye katkı yapıldığını vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Hane başı 500 lira olmak üzere toplam 30 bin lira yarım yaptık. Kaman Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da bu ay yardım yapılacak. Şubat ayında ise tekrar biz yardım yapacağız. Ayrıca Kaymakamlığımız tarafından da 2 ayda bir olmak üzere yine 300 liralık yardım yapılıyor. Kaman halkının düğünlerine renk katan ve ilçemizin gülen yüzleri olan mahalle sahatçılarımıza elimizden geldiğince yardım yapmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde fazla düğün olmadığı için bu durumdan onlar da çok etkilendi. Çünkü onların tek geçim kaynağı bu iş."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş